«Но это же не сошествие Христа в Ад, когда тот спускался в преисподнюю для спасения душ грешников. Это, напротив, показатель способа действия: одни продолжат сидеть, других продолжат давить, а третьих вынудят пойти на сделку с совесть», — рассказала политик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Александр Лукашенко 10 октября встретился в СИЗО КГБ с лидерами оппозиции, в том числе с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико и его сыном Эдуардом Бабарико.
После встречи с Лукашенко из СИЗО выпустили бизнесмена Юрия Воскресенского и директора минского офиса крупной IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.