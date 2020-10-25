Хождением в СИЗО президент Белоруссии Александр Лукашенко, возможно, обозначил факт «диалога с оппозицией», показал, что заключенные оппозиционеры живы. Об этом интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель председателя молодёжного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова

«Но это же не сошествие Христа в Ад, когда тот спускался в преисподнюю для спасения душ грешников. Это, напротив, показатель способа действия: одни продолжат сидеть, других продолжат давить, а третьих вынудят пойти на сделку с совесть», — рассказала политик.

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Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой в том числе с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико и его сыном Эдуардом Бабарико.

После встречи с Лукашенко из СИЗО выпустили бизнесмена Юрия Воскресенского и директора минского офиса крупной IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича.