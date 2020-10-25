Полтора десятилетия в Беларуси был политический вакуум, когда политические партии и движения попросту не регистрировались. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель председателя молодёжного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова

«Поэтому, если создаваемые ныне партии «вдруг» будут зарегистрированы, то это будет означать лишь одно — появились провластные, удобные и управляемые структуры. Соответственно, не «пророссийские», не «уникальные». А банально — ручные и многовекторные», — сказала собеседница издания.

Лидер партии «Союз» рассказал, чем рискуют пророссийские политики в Белоруссии - видео © кадр из видео Украина.ру

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18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.