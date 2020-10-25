«Поэтому, если создаваемые ныне партии «вдруг» будут зарегистрированы, то это будет означать лишь одно — появились провластные, удобные и управляемые структуры. Соответственно, не «пророссийские», не «уникальные». А банально — ручные и многовекторные», — сказала собеседница издания.
По ее словам, деньги известных фондов, ныне затрачиваемых на раскрутку и продвижение «пророссийских» партий, можно было потратить и на более значимые цели.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.