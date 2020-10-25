Полиция Луганской области проверяет полученные от омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети «Опора» сведения о том, что председатель комиссии №440147 в городе Кременная выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства в Facebook

«Прелюдия»: Политолог объяснил, зачем отдельным украинским партиям нужны были местные выборы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Во время мониторинга социальной сети Facebook на странице телеканала "ТРК Донбасс" была обнаружена видеопубликация, в которой идет речь о возможном нарушении избирательного законодательства. Данная информация зарегистрирована. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.