Уточняется, что соответствующую информацию представитель «Опоры» получил от кандидата на должность градоначальника Кременной.
«Во время мониторинга социальной сети Facebook на странице телеканала "ТРК Донбасс" была обнаружена видеопубликация, в которой идет речь о возможном нарушении избирательного законодательства. Данная информация зарегистрирована. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.
Местные выборы на Украине проходят 25 октября с 8 до 20 часов по киевскому времени (на один час раньше московского). На них граждане будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.
Одновременно с выборами проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.