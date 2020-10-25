Собеседница издания считает, что чиновничья каста «Белая Русь» готовится зарегистрировать номенклатурную партию в Минюсте, которая будет аналогом предмайданной украинской Партии регионов и позднего КПСС в белорусском варианте.
Такие объединения будут имитировать политическую деятельность, уверена она.
«Лукашенко два десятилетия попросту выхолащивал неугодную партийную деятельность, а сейчас решил «сделать финт» — «позволил» создать новые, удобные, показательно-бутафорские партии, имитирующие «политическую активность», — рассказала Эльвира Мирсалимова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.