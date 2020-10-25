Президент Белоруссии Александр Лукашенко долгие годы выхолащивал неугодную партийную деятельность, а сейчас позволил создать удобные ему партии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель председателя молодёжного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова

Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой Такие объединения будут имитировать политическую деятельность, уверена она. «Лукашенко два десятилетия попросту выхолащивал неугодную партийную деятельность, а сейчас решил «сделать финт» — «позволил» создать новые, удобные, показательно-бутафорские партии, имитирующие «политическую активность», — рассказала Эльвира Мирсалимова. Полностью интервью можно прочитать здесь. 18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.