Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры
Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры
© предоставлено Эльвирой Мирсалимовой
Собеседница издания считает, что чиновничья каста «Белая Русь» готовится зарегистрировать номенклатурную партию в Минюсте, которая будет аналогом предмайданной украинской Партии регионов и позднего КПСС в белорусском варианте.

Такие объединения будут имитировать политическую деятельность, уверена она.

«Лукашенко два десятилетия попросту выхолащивал неугодную партийную деятельность, а сейчас решил «сделать финт» — «позволил» создать новые, удобные, показательно-бутафорские партии, имитирующие «политическую активность», — рассказала Эльвира Мирсалимова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции. 

 

 

 

 