В белорусском медиа-пространстве, словно по команде, зазвучали заявления о создании новых политических партий Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала заместитель председателя молодёжного движения Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова

Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

«Сначала оппозиция, многие представители которой либо сидят в СИЗО, либо находятся за границей, заявила о создании партии. Затем, когда прозвучали заявления от «батькиных» экспертов, по сути, транслирующих властные намерения, объявились аж две (!) «уникальные» и «единственные пророссийские» партии. Последние пока лишь замечены в попытках дискредитации политиков, партий и движений, в создании мифов о «поддержке Кремля» и уличены в отсутствии реальных сторонников в нашей стране», — сказала собеседница издания.

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18 октября в Минске состоялось заседание Организационного комитета по учреждению политической партии «Союз». Инициатором идеи выступила Гражданская инициатива «Союз», которая является сторонником белорусско-российской интеграции.