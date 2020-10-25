Азербайджан категорически против любой формы интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Fox News

По его словам, именно Ереван добивается ввода российских войск в зону конфликт, что противоречит международному праву.

«Они просили Россию ввести войска в Нагорный Карабах. Мы об этом знаем. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны региона и другие страны не должны принимать непосредственного участия в конфликте. Те, кто хочет помочь, и те, у кого есть мандат, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны убедить Армению прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня «, — сказал Алиев.

Гульнара Мамедзаде: Если сейчас остановиться на полпути, конфликт в Карабахе никогда не будет закончен © РИА Новости, Владимир Трефилов Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.