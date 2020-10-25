По его словам, именно Ереван добивается ввода российских войск в зону конфликт, что противоречит международному праву.
«Они просили Россию ввести войска в Нагорный Карабах. Мы об этом знаем. Поэтому наша позиция заключается в том, что все страны региона и другие страны не должны принимать непосредственного участия в конфликте. Те, кто хочет помочь, и те, у кого есть мандат, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны убедить Армению прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня «, — сказал Алиев.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.