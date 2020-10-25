Избирательные участки проработают до десяти часов вечера. На места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.
Кроме того, украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского предложат пройти опрос из пяти пунктов.
Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.
Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
В ночь на 25 октября Украина перешла на «зимнее время»: в 4:00 часы перевели на один час назад.