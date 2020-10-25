В воскресенье, 25 октября, в 9.00 мск на Украине открылись участки голосования за кандидатов в органы местной власти, сообщает «Интерфакс»

Владимир Фесенко: Местные выборы на Украине стали прелюдией к возможным досрочным выборам в Раду © glavred.info

Кроме того, украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского предложат пройти опрос из пяти пунктов.

Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Также Зеленский предлагает украинцам ответить на вопросы о необходимости сократить количество депутатов в Раде до 300, легализации медицинского каннабиса для тяжело больных и поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

В ночь на 25 октября Украина перешла на «зимнее время»: в 4:00 часы перевели на один час назад.