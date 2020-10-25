Взрыв и пожар на судне, которое следовало из порта «Кавказ» в порт Ростоа-на-Дону, произошли в субботу, 24 октября. По данным Росморречфлота взорвались пары нефтепродуктов
Экипаж танкера состоял из 13 человек, десять из них спасло судно «Сириус». Среди пропавших моряков, выброшенных за борт взрывной волной, — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.
К их поискам привлекли вертолеты из Симферополя и Геленджика.
«Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолет. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера "Александр Сизонцев" нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это все, что было на акватории», — сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, судно отбуксировали на якорную стоянку.