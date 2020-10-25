В Азовском море продолжаются поиски трех моряков с российского танкера «Ази Асланов». Об этом 25 октября сообщил «Интерфакс»

Кому нужны новые военно-морские базы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Экипаж танкера состоял из 13 человек, десять из них спасло судно «Сириус». Среди пропавших моряков, выброшенных за борт взрывной волной, — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.

К их поискам привлекли вертолеты из Симферополя и Геленджика.

«Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолет. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера "Александр Сизонцев" нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это все, что было на акватории», — сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, судно отбуксировали на якорную стоянку.