К вечеру 24 октября в полицию Украины поступило 891 заявление о нарушении режима дня тишины накануне выборов в региональные органы власти. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины

Около 500 из них касались предвыборной агитации на билбордах, фасадах зданий и в агитационных палатках. Раздавали в день тишины и агитационные листовки.

Смех сквозь слёзы. 6 примеров неудачной политической рекламы на Украине © КиевVласть

Дела открывали, в том числе и за подкуп избирателей и подделку документов. Как говорится в сообщении МВД, коммунальщики не везде успели убрать агитационные материалы.

Кроме того, в некоторых городах и селах появились плакаты прямо не называющие кандидатов, но выполненные в символике их политических партий.

Нарушителям режима дня тишины придется заплатить штраф в размере около 800 гривен (свыше 2,1 тыс. рублей).

Выборы в местные органы власти состоятся на Украине 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.

На места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.

Кроме того, украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского предложат пройти опрос из пяти пунктов, в том числе о легализации каннабиса в медицинских целях и создании особой экономической зоны в Донбассе.