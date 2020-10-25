Около 500 из них касались предвыборной агитации на билбордах, фасадах зданий и в агитационных палатках. Раздавали в день тишины и агитационные листовки.
Лидерами по количеству нарушений стали Днепропетровская, Ровенская, Донецкая, Харьковская, Львовская и Киевская области. Полицейские составили 109 административных протоколов и возбудили 29 уголовных дел.
Дела открывали, в том числе и за подкуп избирателей и подделку документов. Как говорится в сообщении МВД, коммунальщики не везде успели убрать агитационные материалы.
Кроме того, в некоторых городах и селах появились плакаты прямо не называющие кандидатов, но выполненные в символике их политических партий.
Нарушителям режима дня тишины придется заплатить штраф в размере около 800 гривен (свыше 2,1 тыс. рублей).
Выборы в местные органы власти состоятся на Украине 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.
На места в областных, районных и городских советах претендуют около 224 тысяч человек, в том числе 2,6 тысячи будут бороться за пост городского головы.
Кроме того, украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского предложат пройти опрос из пяти пунктов, в том числе о легализации каннабиса в медицинских целях и создании особой экономической зоны в Донбассе.