В азербайджанском обществе поколениями воспитывалась идея о том, что армянин - не человек, и его нужно убить, рассказал политолог Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру 23 октября

Успехи вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе сделали актуальным вопрос о том, сможет ли Азербайджан обеспечить безопасность армянам в случае восстановления контроля Баку над регионом.

«Это общество, в котором человек, который убил спящего армянина топором, зарубил его и пошел искать другого армянина, но его остановили вовремя — этот человек был выкуплен из венгерской тюрьмы, ему дали деньги, ему дали за этот "большой подвиг" квартиру, ему дали повышение в звании», — сказал Мирзаян.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

«Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян не ждет ничего, кроме геноцида», — подчеркнул эксперт

По его словам, карабахские армяне будут драться до конца, поскольку считают, что если Азербайджан не дай бог захватит эти земли, то их ждет только геноцид или изгнание с их земель. «Сосуществовать с азербайджанцами они, конечно, не смогут», — подчеркнул Мирзаян.

С его интервью можно ознакомиться здесь.