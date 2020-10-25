«Там (На Украине — ред.) уже нечего выводить из кризиса. Даже если бы к власти пришли какие-то суперменеджеры, это было бы невозможно. Национальная экономика уничтожена, и никакое правительство вывести ее из кризиса не может, тем более что правительство не контролирует значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны», — сказал аналитик.
По его мнению, экономический контроль над Украиной осуществляют криминальные структуры и международные организации. Рудяков рассказал, что уже не первое украинское правительство «занимается латанием дыр, занимая все новые деньги» для обслуживания предыдущих иностранных кредитов.
Эксперт уверен, что сейчас единственный шанс для украинской экономики — это «белорусский сценарий», то есть работа на российский рынок, что позволило бы восстановить предприятия.
Однако сейчас, когда такая перспектива украинскими властями даже не рассматривается, то «на этом стоит жирный крест» и экономика «фактически работает в режиме самоуничтожения».
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В среду, 21 октября, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал данные о том, что годовой доход на душу населения на Украине меньше, чем в Белоруссии и России. В этом рейтинге страна оказалась рядом с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.
По данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине упал в 2020 году до 3424 долларов (260 тыс. руб.).