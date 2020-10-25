Статистика, собранная Международным валютным фондом подтверждает экономические реалии современной Украины. Причем ситуация настолько сложная, что на выход из кризиса надеяться уже нельзя, рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

«Там (На Украине — ред.) уже нечего выводить из кризиса. Даже если бы к власти пришли какие-то суперменеджеры, это было бы невозможно. Национальная экономика уничтожена, и никакое правительство вывести ее из кризиса не может, тем более что правительство не контролирует значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны», — сказал аналитик.

По его мнению, экономический контроль над Украиной осуществляют криминальные структуры и международные организации. Рудяков рассказал, что уже не первое украинское правительство «занимается латанием дыр, занимая все новые деньги» для обслуживания предыдущих иностранных кредитов.

МВФ подсчитал. Почему украинцы живут в три раза беднее россиян? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако сейчас, когда такая перспектива украинскими властями даже не рассматривается, то «на этом стоит жирный крест» и экономика «фактически работает в режиме самоуничтожения».

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В среду, 21 октября, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал данные о том, что годовой доход на душу населения на Украине меньше, чем в Белоруссии и России. В этом рейтинге страна оказалась рядом с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

По данным МВФ, годовой доход на душу населения на Украине упал в 2020 году до 3424 долларов (260 тыс. руб.).