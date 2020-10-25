В преддверии выборов президент Украины Владимир Зеленский инициировал на 25 октября всеукраинский опрос, обратился с посланием к Верховной Раде и дал несколько интервью, и это не что иное, как предвыборная активность, рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Однако, по мнению эксперта, президентской партии уже ничего не поможет, даже поддержка Зеленского.

«Он ничего не сказал, просто подтвердил, что он пустой и поверхностный, даже не владеющий ситуацией и превратно ее понимающий. Не потому, что он плох, а потому, что так его информирует и ориентирует его окружение», — сказал Рудяков.

Террор националистов. «Национальный корпус» заходит на местные выборы «уличным фронтом» © odesa.depo.ua

Полностью прочитать интервью можно здесь.

В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.

По данным гражданской сети «Опора», в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.