Однако, по мнению эксперта, президентской партии уже ничего не поможет, даже поддержка Зеленского.
«Он ничего не сказал, просто подтвердил, что он пустой и поверхностный, даже не владеющий ситуацией и превратно ее понимающий. Не потому, что он плох, а потому, что так его информирует и ориентирует его окружение», — сказал Рудяков.
Политолог считает, происходит это потому, что окружение Зеленского понимает, что на проходящих выборах их ждет провал и просто пытается таким образом снять с себя ответственность.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.
По данным гражданской сети «Опора», в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.