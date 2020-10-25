Местные выборы, проходящие на Украине в воскресенье, 25 октября, изменят страну, и есть шанс, что очень заметно, рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Местные выборы-2020 заметно изменят Украину, это произойдет не моментально, но зато, считает аналитик, она запустят процесс переформатирования всей системы власти. При этом саму избирательную кампанию Рудяков назвал «рутинной, банальной и обычной».

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Эксперт сравнил нынешние выборы с прошедшими президентскими и парламентскими 2019 года, когда основной запрос украинского общества был на новые лица.

«Хороший пример — это проигрыш [Вячеслава] Богуслаева, многолетнего директора «Мотор Сич», который выигрывал все выборы, в которых участвовал. В этот раз он проиграл какому-то абсолютно неизвестному человеку», — сказал аналитик.

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В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.

По данным гражданской сети «Опора», в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.