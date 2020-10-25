Пандемия коронавируса, хоть и косвенно, но все же способствовала усилению напряжения в отношениях между центральной и местной властью в преддверии выборов, рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

«Центральная власть, как и везде в мире, пытается вводить ограничительные меры, ну а на местах власти сопротивляются. Конечно, им это невыгодно, особенно в преддверии выборов», — рассказал политолог.

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По мнению Фесенко, всенародный опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским, явно был нацелен на то, чтобы увеличить избирательную активность граждан.

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В воскресенье, 25 октября, на Украине проходят местные выборы.