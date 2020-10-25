«Центральная власть, как и везде в мире, пытается вводить ограничительные меры, ну а на местах власти сопротивляются. Конечно, им это невыгодно, особенно в преддверии выборов», — рассказал политолог.
Напомнил эксперт и о том, что из-за пандемии коронавируса даже поднимался вопрос о переносе даты местных украинских выборов, однако этого так и не произошло. Сейчас куда важнее другой вопрос — явка избирателей в карантинных условиях.
По мнению Фесенко, всенародный опрос, предложенный президентом Владимиром Зеленским, явно был нацелен на то, чтобы увеличить избирательную активность граждан.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В воскресенье, 25 октября, на Украине проходят местные выборы.