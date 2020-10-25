«Часть политических сил надеется взять реванш, а для большего числа участников — это прелюдия к возможным досрочным парламентским выборам. Конечно же, есть желание нанести поражение [президенту Украины Владимиру] Зеленскому для того, чтобы потом это использовать для провоцирования политического кризиса в стране», — заявил Фесенко.
Однако политолог считает, что ожидания эти завышенные и ставки не оправдаются, в любом случае полная картина будет ясна уже из результатов голосования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.