Не смотря на то, что борьба на нынешних выборах идет за посты на местах, отдельные партии использовали эту возможность «как прелюдию к возможным досрочным парламентским выборам», рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

«Часть политических сил надеется взять реванш, а для большего числа участников — это прелюдия к возможным досрочным парламентским выборам. Конечно же, есть желание нанести поражение [президенту Украины Владимиру] Зеленскому для того, чтобы потом это использовать для провоцирования политического кризиса в стране», — заявил Фесенко.

На Украине «день тишины» перед местными выборами - СМИ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

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В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.