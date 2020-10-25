По словам политолога, накал был не столь ощутимым, как бывает в президентские или парламентские выборы, однако эта предвыборная гонка все же отличалась от предыдущей аналогичной.
«Конечно, острота, связанная с реформой децентрализации, с тем, что сейчас местное самоуправление более привлекательно, чем раньше, ощущалось. Но в целом, даже учитывая целый ряд инцидентов, которые произошли в разных регионах, все-таки кампания прошла достаточно спокойно», — рассказал Фесенко.
Финал кампании, уточнил эксперт, прошел под знаком суперактивности президента Владимира Зеленского. Он инициировал на 25 октября всеукраинский опрос, обратился с посланием к Верховной Раде и дал интервью нескольким телеканалам.
Приведет ли это к каким-либо результатам, говорит Фесенко, можно будет узнать уже совсем скоро из результатов голосования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Возможности местных властей стали шире после проведенной в 2014-2015 годах на Украине реформы децентрализации, когда вектор власти сместился с государственных органов, передав часть своих полномочий органам местного самоуправления.
По данным гражданской сети «Опора», в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.
По данным сети, перед предстоящими местными выборами зафиксировано более 3 тысяч нарушений в предвыборной битве, что значительно больше, чем было перед парламентскими и президентскими выборами в 2019 году. Тогда зафиксировали 500 и 600 нарушений соответственно.
В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.