За время агитации перед местными выборами на Украине было много прогнозов о том, что это будет одна из самых грязных избирательных кампаний, однако ожидания не оправдались, рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

По словам политолога, накал был не столь ощутимым, как бывает в президентские или парламентские выборы, однако эта предвыборная гонка все же отличалась от предыдущей аналогичной.

«Конечно, острота, связанная с реформой децентрализации, с тем, что сейчас местное самоуправление более привлекательно, чем раньше, ощущалось. Но в целом, даже учитывая целый ряд инцидентов, которые произошли в разных регионах, все-таки кампания прошла достаточно спокойно», — рассказал Фесенко.

Молчанов о послании Зеленского Раде: «Это не обращение, а предвыборная речь» © Facebook, Денис Жарких Владимира Зеленского. Он инициировал на 25 октября всеукраинский опрос, обратился с посланием к Верховной Раде и дал интервью нескольким телеканалам.

Приведет ли это к каким-либо результатам, говорит Фесенко, можно будет узнать уже совсем скоро из результатов голосования.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Возможности местных властей стали шире после проведенной в 2014-2015 годах на Украине реформы децентрализации, когда вектор власти сместился с государственных органов, передав часть своих полномочий органам местного самоуправления.

По данным гражданской сети «Опора», в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.

По данным сети, перед предстоящими местными выборами зафиксировано более 3 тысяч нарушений в предвыборной битве, что значительно больше, чем было перед парламентскими и президентскими выборами в 2019 году. Тогда зафиксировали 500 и 600 нарушений соответственно.

В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.