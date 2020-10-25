Директор аналитического центра «Политика», кандидат политических наук Николай Давидюк считает, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует, что его свежие идеи кончились. Об этом 23 октября он заявил на пресс-конференции, которую транслировал Интерфакс-Украина в YouTube

Зеленский примерил образ Моисея © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Также Давидюк предположил, что у Зеленского закончились кадры, которые могли бы продуцировать свежие идеи. Ранее Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.