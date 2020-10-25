«Если Зеленский заходил, как новый iPhone, там, 10-11, то сегодня он вернулся к самой старой версии, причем, еще и со старой прошивкой. Потому что действительно, заходил он как современный блогер и человек, понимающий современные тренды, а открытие 2-3 километров дороги так называемого "Большого строительства"… демонстрирует, что идеи кончились», — заявил так.
Также Давидюк предположил, что у Зеленского закончились кадры, которые могли бы продуцировать свежие идеи.
Ранее Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.