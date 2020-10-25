По разным оценкам разговорным русским языком в Узбекистане владеет от 50% до 80% населения республики, что говорит о стабильности ситуации с русским языком в стране, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, русский в Узбекистане знают и учат для бизнес-целей, повседневного использования и главное — для получения образования. В республике широко распространены всевозможные курсы и частные школы, которые готовят своих подопечных к ЕГЭ.

«Люди заранее пытаются ориентировать своих детей на получение российского образования, потому что на зарубежное денег нет. И если ребенок не учился в школе с русским языком, то детей в старших классах стараются засунуть на какие-то курсы и нанимают репетиторов. Специалисты нарасхват, и цены задираются из года в год», — прокомментировал Грозин.

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При этом в глубинке, отмечает Грозин, все больше молодежи, которая вообще не владеет русским, поскольку в средних школах этот предмет не преподается.

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