Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики», что вполне оправданно при нынешнем положении языка в стране, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

«На мой взгляд, эти принимаемые меры вполне оправданны. Дело в том, что к узбекскому языку в обществе широко распространено отношение как к низкому языку, на котором разговаривают кишлачники», — сказал Грозин.

Узбекистан переходит на латиницу © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Поэтому, уверен Грозин, Мирзиёев принял правильное решение поддержать родной язык. При этом, по мнению эксперта, языковая политика в Узбекистане не связана с ущемлением русского языка.

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Узбекский язык — тюркский язык, являющийся государственным для республики Узбекистан, а также региональным в нескольких провинциях Афганистана. Кроме того, на узбекском говорят в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, России, и Турции.