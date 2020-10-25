«На мой взгляд, эти принимаемые меры вполне оправданны. Дело в том, что к узбекскому языку в обществе широко распространено отношение как к низкому языку, на котором разговаривают кишлачники», — сказал Грозин.
В республике, по его словам, есть по сути два узбекских языка: высокий литературный и тот, на котором говорят в сельской местности и маленьких городах. Последний эксперт назвал «узбекским пиджином», то есть упрощенной вариацией языка, а на него в Таншкенте и Самарканде смотрят свысока.
Поэтому, уверен Грозин, Мирзиёев принял правильное решение поддержать родной язык. При этом, по мнению эксперта, языковая политика в Узбекистане не связана с ущемлением русского языка.
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Узбекский язык — тюркский язык, являющийся государственным для республики Узбекистан, а также региональным в нескольких провинциях Афганистана. Кроме того, на узбекском говорят в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, России, и Турции.