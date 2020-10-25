Сотрудница украинской антарктической станции на острове Галиндез Анна Соина поделилась на днях в Facebook снимком пингвинов, выстроившихся в очередь

«В 4-5 утра на острове Галиндез движуха по полной программе», — подписала фото участница экспедиции.

По ее словам, пингвины организованно направляются к воде и по очереди лакомятся морепродуктами. Когда они устают терпеливо стоять, птицы могут начать подталкивать друг друга.

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«Очередь на избирательный участок», «Искренне завидую, что вы сейчас находитесь среди таких замечательных птиц, а не среди людей во время избирательного процесса», — написали в комментариях к записи.

Харьковчанка Анна Соина - единственная женщина в составе нынешней, 25-й украинской антарктической экспедиции. На станции она занимается мониторингом озонового слоя и геокосмическими исследованиями.

Ранее украинские полярники голосовали на выборах президента Украины и на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.