«В 4-5 утра на острове Галиндез движуха по полной программе», — подписала фото участница экспедиции.
По ее словам, пингвины организованно направляются к воде и по очереди лакомятся морепродуктами. Когда они устают терпеливо стоять, птицы могут начать подталкивать друг друга.
Пингвины стараются подойти к берегу в тех местах, где высота прилива минимальна, поэтому получается, что они ныряют по очереди.
«Очередь на избирательный участок», «Искренне завидую, что вы сейчас находитесь среди таких замечательных птиц, а не среди людей во время избирательного процесса», — написали в комментариях к записи.
Харьковчанка Анна Соина - единственная женщина в составе нынешней, 25-й украинской антарктической экспедиции. На станции она занимается мониторингом озонового слоя и геокосмическими исследованиями.
Ранее украинские полярники голосовали на выборах президента Украины и на выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.