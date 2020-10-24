Средства на банковских картах граждан Украины, задолжавших по кредитам, не заплатившим алименты или штрафы, могут быть «заморожены», говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины(НБУ)

«Финансовое учреждение за долги имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю, а также в суд. Они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств — постановление исполнителя об аресте средств должника», — говорится в пояснительной записке Нацбанка.

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Как уточняется, если стипендия, пенсия или зарплата поступают на обычный банковский счет, то могут арестовать все средства.

Если же пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут не более 50% средств.