«Финансовое учреждение за долги имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю, а также в суд. Они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств — постановление исполнителя об аресте средств должника», — говорится в пояснительной записке Нацбанка.
Это означает, что любой гражданин Украины, у которого есть непогашенные долги, может лишиться средств на банковских картах.
Как уточняется, если стипендия, пенсия или зарплата поступают на обычный банковский счет, то могут арестовать все средства.
Если же пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут не более 50% средств.