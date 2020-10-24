Главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II могут перестать поминать за богослужением в храмах Русской православной церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как «предстоятеля украинской церкви», де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру — «Православную церковь Украины».

Митрополит Иларион признал, что в Русской церкви с сожалением узнали об этом прискорбном, по его словам, событии.

«Полагаю, что Кипрский архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской православной церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решение будет принимать Священный Синод», — сказал митрополит Иларион.

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«Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение архиепископа», — подчеркнул Иларион.

Он отметил, что во время богослужения, где Хризостом упомянул Епифания, «кто-то из архиереев покинул храм, когда услышали имя лидера украинских раскольников из уст архиепископа».

Митрополит Иларион отметил, что необходимо понять, сделал ли это Хризостом единолично, как пишут греческие СМИ, или все же с согласия Синода.