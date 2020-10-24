Опубликовано фото формы социологов, которые проведут Зе-опрос

Интервьюеров, которые будут проводить опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, можно будет отличить по форменной жилетке с надписью «5 вопросов от президента», сообщает Украинская правда 24 октября

Социологи будут опрашивать граждан вне избирательных участков, а бюллетени всеукраинского опроса украинцам предложат опустить в переносные опломбированные урны с такой же надписью, что и на жилетке: «5 вопросов от президента», передает Украинская правда.

МВД Украины призвало не бить социологов, проводящих президентский опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

График работы с 8 до 20 часов. Специальных палаток или иных конструкции устанавливать не планируется.

В МВД Украины уже попросили граждан страны не бить и не оскорблять работников опроса, даже если кому-то не нравится идея президента Владимира Зеленского его провести.

Граждан спросят о количестве депутатов в Верховной Раде, пожизненном заключении за коррупцию, создании в Донбассе свободной экономической зоны, о Будапештском меморандуме и легализации каннабиса.

Финансирование опроса правящая партия взяла на себя. Предварительно расходы оцениваются в сумму от 75 до 103 миллионов гривен.