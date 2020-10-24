Восьмого октября был дважды обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в центре карабахского города Шуши, в результате были ранены трое россиян — Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождавшей их группы Грант Баладян.
Они прибыли на место происшествия для того, чтобы осветить последствия бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.
«Сегодня состоялось первое венчание в церкви Казанчецоц в Шуши после того, как ее дважды подвергли ракетному обстрелу ВС Азербайджана», — цитирует агентство сообщение центра.
Глава республики Араик Арутюнян у себя в Facebook назвал это венчание обращением ко всему цивилизованному миру. «Орудия должны перестать стрелять», — написал он.