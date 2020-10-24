Первое после двух обстрелов венчание прошло в храме карабахского Шуши, сообщает РИА Новости 24 октября со ссылкой на данные официального Инфоцентра Нагорно-Карабахской Республики

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождавшей их группы Грант Баладян.

Они прибыли на место происшествия для того, чтобы осветить последствия бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.

«Сегодня состоялось первое венчание в церкви Казанчецоц в Шуши после того, как ее дважды подвергли ракетному обстрелу ВС Азербайджана», — цитирует агентство сообщение центра.

Глава республики Араик Арутюнян у себя в Facebook назвал это венчание обращением ко всему цивилизованному миру. «Орудия должны перестать стрелять», — написал он.