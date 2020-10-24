Youtube и Google из Соединенных Штатов заблокировали канал главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука для того, чтобы украинцы не узнали правду о биолабораториях США и российской вакцине, говорится в сообщении на сайте политсилы

«Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет, что блокирование Youtube-канала Виктора Медведчука является ограничением свободы слова и подтверждает, что действия корпорации Google направлены на искажение реальной информационной картины, это делается в интересах определенных политических и финансовых кругов США, желающих полностью подчинить и беспрепятственно грабить Украину», — отметили в пресс-службе партии.

Секретарь СНБО с сожалением объяснил, почему не может закрыть телеканалы Медведчука © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк отмечается, канал был создан сравнительно недавно, 21 марта 2019 года, и пользовался огромной популярностью у зрителей, имея более 71,6 тыс. подписчиков и 158 млн просмотров.

Для сравнения, на канале президента Украины Владимира Зеленского 64,7 млн просмотров, Петр Порошенко — 53,6 млн просмотров, Юлии Тимошенко — 61,3 млн просмотров, подчеркнули в Оппоплатформе.

Такая популярность закономерна, уверены в партии, поскольку Виктор Медведчук выступает за восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, защищает русский язык от дискриминации и единственную каноническую православную церковь на Украине от гонений и нападок

Кроме того, политик отстаивает защиту исторической памяти и борется с переписыванием истории Украины, проводит успешные переговоры с лидерами государств и активное участвует в работе межфракционных и межпарламентских объединений, ставящих своей целью установление мира на Украине.