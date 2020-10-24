По его данным, удалось установить не только имена павших за несколько дней до подписания мирного договора с Финляндией красноармейцев, но и благодаря взаимодействию с донецкими поисковиками были найдены родственники погибших.
«После того как в газете «Новая нива», что издается в Тельмановском районе ДНР были опубликованы установленные имена героев белофинской войны, в редакцию посыпались звонки от родственников павших героев. Со слезами люди рассказывали свои семейные истории о поиске родных, длившимся более 80 лет. Вот так эхо давно прошедшей войны вновь зазвучало в воющем и нынче Донбассе!», — написали журналисты.
Теперь на острове Клест установят монумент в память о погибших красноармейцах.