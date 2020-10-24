Российские поисковики обнаружили захоронение советских солдат на остове Клест Выборгского района, Ленинградской области - как выяснилось, многие из них оказались родом из Донбасса, сообщил Telegram-канал Украина.ру 24 октября

Поисковик Заборин: Украина, отказываясь от Дня Победы, уничтожает себя и свою историю © Facebook, Дмитрий Заборин

«После того как в газете «Новая нива», что издается в Тельмановском районе ДНР были опубликованы установленные имена героев белофинской войны, в редакцию посыпались звонки от родственников павших героев. Со слезами люди рассказывали свои семейные истории о поиске родных, длившимся более 80 лет. Вот так эхо давно прошедшей войны вновь зазвучало в воющем и нынче Донбассе!», — написали журналисты.

Теперь на острове Клест установят монумент в память о погибших красноармейцах.