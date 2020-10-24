Азербайджанский военный, взятый накануне в плен вооруженными силами Нагорного Карабаха, успешно прооперирован, рассказала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook 24 октября

«Операция азербайджанского солдата, плененного вчера при отражении атаки противника на южном направлении, прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — написала Степанян.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.