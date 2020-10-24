Посольство Соединенных Штатов в Минске из-за ультиматума экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской рекомендовало американцам, которые находятся в республике, либо покинуть ее, либо запастись едой и лекарствами минимум на три дня

«На прошлой неделе был выдвинут "народный ультиматум" с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября. В случае их невыполнения в рамках ультиматума также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)», — сказано в публикации на сайте дипмиссии.

В Белоруссии власть и оппозиция напряженно готовятся к очередному витку противостояния © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Поэтому посольство советует своим гражданам, если возможно, покинуть страну самолетом или наземным транспортом и не расставаться с документами, удостоверяющими личность.

Если же уехать из Белоруссии не представляется возможным, «создайте как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, наличных денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций», рекомендовали в посольстве.