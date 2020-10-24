«На прошлой неделе был выдвинут "народный ультиматум" с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к 25 октября. В случае их невыполнения в рамках ультиматума также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)», — сказано в публикации на сайте дипмиссии.
Американские дипломаты ожидают, что милиция и протестующие активизируют применение силы в ходе массовых акций.
Поэтому посольство советует своим гражданам, если возможно, покинуть страну самолетом или наземным транспортом и не расставаться с документами, удостоверяющими личность.
Если же уехать из Белоруссии не представляется возможным, «создайте как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, наличных денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций», рекомендовали в посольстве.