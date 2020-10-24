Американский конгрессмен и глава комитета по разведке Адам Шифф выступил за признание независимости Нагорного Карабаха, сообщило агентство РИА Новости 23 октября

«США не будут стоять в стороне, в то время как Азербайджан и Турция ведут войну против Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.), убивая сотни солдат и гражданских жителей и делая беженцами десятки тысяч людей», — заявил Шифф.

В Баку заявили о взятии под контроль стратегических высот в Карабахе © REUTERS, Staff/File Photo

Шифф уверен, что эскалацию конфликта на протяжении многих лет провоцирует именно Баку, а теперь, когда к противостоянию со стороны Азербайджана присоединилась Турция, они ведут «бесконечную войну с помощью бомб, дронов и сирийских наемников».

По словам конгрессмена, армянский народ — это внуки и правнуки людей, выживших в геноциде век назад устроенном Османской империей, и история не должна повториться.

Глава комитета по разведке считает, что председатели Минской группы ОБСЕ должны продемонстрировать Баку и Анкере, что мир выступает против их агрессии.

В США проживает одна из самых больших армянских диаспор, в Калифорнии, от которой Шифф избирается в конгресс около 70 тысяч избирателей армянского происхождения.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.