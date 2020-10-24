Согласно украинскому законодательству, эти люди должны платить налоги по ставке 3%, при этом менее зажиточные граждане отчисляют от своих доходов 18% плюс 1,5% военный сбор, рассказал глава ГНС Украины Алексей Любченко.
По его словам, претензии к выплатам налогов периодически предъявляются ко всем миллиардерам, включая и Рената Ахметова, который традиционно лидирует в списке богатейших украинских граждан.
Любченко отметил, что претензии у ГНС есть к бизнесменам, которые получают доходы от заграничного бизнеса.
В частности, много компаний были открыты без необходимой лицензии Национального банка страны, сказал он.
Также у налоговой есть вопросы относительно происхождения средств, на которые украинские предприниматели открывают иностранные предприятия и компании.