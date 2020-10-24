На Украине 76 человек к октябрю задекларировали более 100 млн грн. доходов, но только трое из них отчисляют в бюджет все необходимые средства, все остальные уклоняются от уплаты налогов, рассказали в Государственной налоговой службе (ГНС) страны

Согласно украинскому законодательству, эти люди должны платить налоги по ставке 3%, при этом менее зажиточные граждане отчисляют от своих доходов 18% плюс 1,5% военный сбор, рассказал глава ГНС Украины Алексей Любченко.

По его словам, претензии к выплатам налогов периодически предъявляются ко всем миллиардерам, включая и Рената Ахметова, который традиционно лидирует в списке богатейших украинских граждан.

Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк претензии у ГНС есть к бизнесменам, которые получают доходы от заграничного бизнеса.

В частности, много компаний были открыты без необходимой лицензии Национального банка страны, сказал он.

Также у налоговой есть вопросы относительно происхождения средств, на которые украинские предприниматели открывают иностранные предприятия и компании.