Человечество третий день обновляет антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки 23 октября в мире зафиксировано почти 500 инфицирований COVID-19, сообщает сайт Worldometer 24 октября

Всего же в мире зарегистрировано уже 42,2 миллиона заболевших COVID-19, из них 1,14 миллионов — с летальным исходом. Регулярно обновляются антирекорды и на Украине. Страна вышла на уровень в более, чем 7 тысяч больных ежесуточно.

Президент Польши сдал положительный тест на COVID-19 после поездки в Киев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Медики многих стран мира бьют тревогу, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором пообещал, что пандемия COVID-19 скоро закончится.

«Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится», — цитирует Reuters его слова.

Эту фразу Трамп адресовал своим избирателям на предвыборном митинге во Флориде, где также обвинил своего конкурента кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его союзников в попытках напугать людей, преувеличивая опасность вируса.

В начале октября Трамп сам переболел коронавирусом, но быстро пошел на поправку и вернулся к работе и предвыборной агитации. Выборы президента США назначены на 3 ноября.