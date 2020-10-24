Всего же в мире зарегистрировано уже 42,2 миллиона заболевших COVID-19, из них 1,14 миллионов — с летальным исходом. Регулярно обновляются антирекорды и на Украине. Страна вышла на уровень в более, чем 7 тысяч больных ежесуточно.
За 23 октября украинские медики выявили 7014 новых случаев коронавируса. Всего на Украине 337 тысяч подтвержденных случаев, из них 6289 человек умерли, не справившись с вирусом.
Медики многих стран мира бьют тревогу, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором пообещал, что пандемия COVID-19 скоро закончится.
«Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится», — цитирует Reuters его слова.
Эту фразу Трамп адресовал своим избирателям на предвыборном митинге во Флориде, где также обвинил своего конкурента кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его союзников в попытках напугать людей, преувеличивая опасность вируса.
В начале октября Трамп сам переболел коронавирусом, но быстро пошел на поправку и вернулся к работе и предвыборной агитации. Выборы президента США назначены на 3 ноября.