«В ходе боевых действий в Арцахе среди гражданского населения зарегистрировано 37 жертв и 118 раненных, один человек получил ранение 23 октября вследствие обстрела общины Аветараноц», — приводит его слова Интерфакс.
Омбудсмен также рассказал о разрушениях, вызванных боевыми действиями с начала обострения конфликта.
«В ходе боевых действий в Карабахе разрушены более 10 тысяч 500 объектов инфраструктуры — дома, квартиры, магазины и разные другие объекты. Из них более 1500 являются общественными или производственными объектами», — сказал Бегларян.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.