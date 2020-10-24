В ходе боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 27 сентября среди гражданского населения зарегистрировано 37 жертв и 118 раненых, рассказал омбудсмен Карабаха Артак Бегларян 24 октября на брифинге

«В ходе боевых действий в Арцахе среди гражданского населения зарегистрировано 37 жертв и 118 раненных, один человек получил ранение 23 октября вследствие обстрела общины Аветараноц», — приводит его слова Интерфакс.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

«В ходе боевых действий в Карабахе разрушены более 10 тысяч 500 объектов инфраструктуры — дома, квартиры, магазины и разные другие объекты. Из них более 1500 являются общественными или производственными объектами», — сказал Бегларян.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.