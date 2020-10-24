В субботу, 24 октября, на Украине запрещена любая предвыборная агитация перед днем голосования, когда гражданам нужно будет определиться с кандидатами в местные советы и мэрами, передает Укринформ 24 октября

По закону предвыборная агитация должна завершиться в полночь за стуки до голосования, то есть в ночь на 23 октября. При этом начать агитацию кандидаты могли со следующего дня после даты принятия решения территориальной ЦИК об их регистрации.

Местные выборы на Украине: как изменится страна

Гражданская сеть «Опора» опубликовала информацию о том, что в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.

По данным сети, перед предстоящими местными выборами зафиксировано более 3 тысяч нарушений в предвыборной битве, что значительно больше, чем было перед парламентскими и президентскими выборами в 2019 году. Тогда зафиксировали 500 и 600 нарушений соответственно.