По закону предвыборная агитация должна завершиться в полночь за стуки до голосования, то есть в ночь на 23 октября. При этом начать агитацию кандидаты могли со следующего дня после даты принятия решения территориальной ЦИК об их регистрации.
В «день тишины» избиратели должны еще раз подумать и через 24 часа взвешенно проголосовать. В воскресенье, 25 октября, украинцам предстоит выбрать депутатов в областные, районные, городские, сельские советы, а также мэров городов и поселковых, сельских голов.
Гражданская сеть «Опора» опубликовала информацию о том, что в этот раз свои кандидатуры выставили 271362 кандидата, большинство из них выдвинуты от 147 политических партий.
По данным сети, перед предстоящими местными выборами зафиксировано более 3 тысяч нарушений в предвыборной битве, что значительно больше, чем было перед парламентскими и президентскими выборами в 2019 году. Тогда зафиксировали 500 и 600 нарушений соответственно.