По словам Спихальского, сейчас Дуда чувствует себя хорошо. Также пресс-секретарь уточнил, что последняя зарубежная поездка лидера Польши была в Киев 11-13 октября, где он пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В субботу, 17 октября, появилась информация о том, что положительный тест на COVID-19 сдал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он продолжил работать удаленно.
В начале октября коронавирусом заразился и лидер США Дональд Трамп, он быстро пошел на поправку и вернулся к работе и предвыборной агитации. Выборы президента США назначены на 3 ноября.
В мире зарегистрировано уже 42,2 миллиона случаев инфицирования COVID-19, из них 1,14 миллионов — с летальным исходом.