Президент Польши Анджей Дуда заразился короновирусом, сообщил его пресс-секретарь Блажей Спихальский, передают РИА Новости 24 октября

Украинский миллиардер Боголюбов заразился COVID-19 © znaj.ua Владимиром Зеленским.

В субботу, 17 октября, появилась информация о том, что положительный тест на COVID-19 сдал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он продолжил работать удаленно.

В начале октября коронавирусом заразился и лидер США Дональд Трамп, он быстро пошел на поправку и вернулся к работе и предвыборной агитации. Выборы президента США назначены на 3 ноября.

В мире зарегистрировано уже 42,2 миллиона случаев инфицирования COVID-19, из них 1,14 миллионов — с летальным исходом.