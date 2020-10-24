Возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» на Украине невозможно. Такое заявление сделал вице-премьер - министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает «Укринформ» 24 октября

«Новых ("Русланов" —ред.) мы построить не можем», — сказал Уруский.

«Кандалы на теле»: почему «Антонов» взбунтовался против «Укроборонпрома» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В его производстве и сборке участвовали сотни предприятий советских республик. После распада СССР самолеты еще собирались из задела, сделанного ранее. Так, на заводе «Антонов» в Киеве до 1994 года было выпущено 17 «Русланов».

Впоследствии предпринимались попытки восстановить производство, однако они не увенчались успехом.