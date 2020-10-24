«Новых ("Русланов" —ред.) мы построить не можем», — сказал Уруский.
По его словам, достройка другого украинского грузового самолета Ан-225 «Мрия» сейчас обсуждается с турецкой стороной, которая рассматривает возможность финансирования проекта.
Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В его производстве и сборке участвовали сотни предприятий советских республик. После распада СССР самолеты еще собирались из задела, сделанного ранее. Так, на заводе «Антонов» в Киеве до 1994 года было выпущено 17 «Русланов».
Впоследствии предпринимались попытки восстановить производство, однако они не увенчались успехом.