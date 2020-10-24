Вопрос размещения наблюдателей и миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается и он один из критических в дискуссии, заявил глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщают РИА Новости 24 октября

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление, что не исключает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия, а с конкретным предложением по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев выступит Минская группа ОБСЕ.

«Миротворцы — это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии», — ответил Мнацаканян.

Алиев не исключил культурную автономию армян в Карабахе и ввод миротворцев в регион © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Джейхун Байрамов по отдельности встретились с госсекретарем США Майком Помпео.

Мнацаканян оценил как «воодушевляющие» призывы американцев к прекращению огня и заострил важность того, что усилия США идут в консолидации с работой Минской группы, куда входят Россия и Франция.

Глава МИД Армении озвучил информацию о том, что в результате последнего обострения конфликта уже 90 тысяч человек стали беженцами, а 8 тысяч объектов инфраструктуры разрушено.

Мнацаканян заявил, что это должно прекратиться и назвал «полностью нерелевантными» обвинения Азербайджана в адрес Армении в обстрелах гражданской инфраструктуры. В МИД Азербайджана также отвергают заявления армянской стороны об обстрелах.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.