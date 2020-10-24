Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление, что не исключает введение наблюдателей и миротворцев в Карабах, но Баку выдвинет свои условия, а с конкретным предложением по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев выступит Минская группа ОБСЕ.
«Миротворцы — это тот вопрос, по которому мы должны консолидировать наши усилия, устранить риски, мешающие устойчивому прекращению огня… Это один из критических моментов нашей дискуссии», — ответил Мнацаканян.
Также глава МИД Армении и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встретились с госсекретарем США Майком Помпео.
Мнацаканян оценил как «воодушевляющие» призывы американцев к прекращению огня и заострил важность того, что усилия США идут в консолидации с работой Минской группы, куда входят Россия и Франция.
Глава МИД Армении озвучил информацию о том, что в результате последнего обострения конфликта уже 90 тысяч человек стали беженцами, а 8 тысяч объектов инфраструктуры разрушено.
Мнацаканян заявил, что это должно прекратиться и назвал «полностью нерелевантными» обвинения Азербайджана в адрес Армении в обстрелах гражданской инфраструктуры. В МИД Азербайджана также отвергают заявления армянской стороны об обстрелах.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, и в итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка прийти к перемирию была предпринята в ночь на 18 октября с тем же результатом.