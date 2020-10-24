Узбекистан - страна максимально многовекторная, налаживающая отношения со всеми возможными партнерами, в их числе и Россия, но и без антироссийских взглядов не обходится, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

«Там (в Узбекистане — ред.) за последний год несколько человек осудили по обвинению в шпионаже. Причем все говорили, что эти товарищи якобы работали на Россию. Я некоторых из этих людей лично знаю и очень переживаю за их судьбу. Это антироссийский шаг? Как посмотреть», — заявил Грозин.

Грозин оценил влияние латиницы на узбекский язык © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако если учесть силу доминирующей в стране идеологии, говорит Грозин, оценить эти выпады нельзя никак иначе, как постановку власти.

При этом товарооборот по итогам 2020 года, утверждает представитель Института стран СНГ, по предварительным подсчетам, должен стать максимальным за последние 10 лет. Еще один показатель хороших русско-узбекских отношений — вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз.

Следующим шагом, на пути друг к другу, по мнению Грозина, могло бы стать строительство «Росатомом» АЭС на территории Узбекистана.

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