Ранее Верховная Рада приняла поправки к избирательному кодексу Украины, согласно которым мажоритарная система с самовыдвижением осталась для городов с населением до 10 тысяч человек.
По словам Вышинского, рост числа местных партий связан именно с этим.
«В каком-то смысле местные партии скрывают под собой старую мажоритарную систему, запрос на деполитизацию местных советов. Ведь фамилии депутатов, а тем более ключевых игроков, особо не изменятся — меняются лишь партийные флаги. Просто в этот раз собственники партий будут на местах. Это единственный легальный способ обойти искусственно насаждаемую партийность», — пояснил он.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.