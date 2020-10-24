Рост числа местных проектов на Украине связан с последними поправками, принятыми к избирательному кодексу страны. Об этом политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Мажоритарщиков «Слуги народа» лишают мандатов, они взбунтовались - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Вышинского, рост числа местных партий связан именно с этим.

«В каком-то смысле местные партии скрывают под собой старую мажоритарную систему, запрос на деполитизацию местных советов. Ведь фамилии депутатов, а тем более ключевых игроков, особо не изменятся — меняются лишь партийные флаги. Просто в этот раз собственники партий будут на местах. Это единственный легальный способ обойти искусственно насаждаемую партийность», — пояснил он.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.