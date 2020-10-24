Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская не имеет достаточного политического бэкграунда и репутации, чтобы противостоять президенту Александру Лукашенко. Об этом директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Но такой трюк не пройдет. Вы знаете, если уж в Венесуэле [Николас] Мадуро устоял, пока того парня (Хуана Гуайдо. — Ред.) вся либерально настроенная общественность признавала… И он хотя бы парламент возглавлял, а Тихановская кто такая?» — поинтересовался Мамонтов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.