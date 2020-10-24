По его словам, никакого большинства на президентских выборах, как утверждает Тихановская, она не набрала, а просто опирается на «карнавал, который в мировой политике сейчас царит», и на то, что ее признали в ряде европейских стран.
«Но такой трюк не пройдет. Вы знаете, если уж в Венесуэле [Николас] Мадуро устоял, пока того парня (Хуана Гуайдо. — Ред.) вся либерально настроенная общественность признавала… И он хотя бы парламент возглавлял, а Тихановская кто такая?» — поинтересовался Мамонтов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.