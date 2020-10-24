Все разговоры о фондах, финансирующих протестующих в Белоруссии, являются абсолютной ложью. Об этом специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Тихановская объявила гарантии для бастующих белорусов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская заявила, что бастующие белорусы гарантированно получат всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнутся экономическим репрессиям или потеряют работу.

«Тихановская лжет, потому что перевести деньги невозможно. Об этом ведутся разговоры уже три месяца. Безналичные расчеты невозможны, транзакции невозможны. Столько налички не привезешь. Это просто попытка в рамках ее ультиматума призвать людей к забастовкам. Сразу скажу, что забастовок не будет. Какие-то всплески будут, но ничего глобального», — заявил Суздальцев.

Он также опроверг данные о том, что участники протестов получают от 50 до 500 долларов. Эксперт напомнил, что в самый разгар протестов на улицы Минска выходило до 300 тысяч человек, соответственно, для того, чтобы осуществить им эти выплаты наличкой, пришлось бы завести несколько фур с деньгами.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

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