Продвижение интеграции с Россией даже только в экономической сфере может спровоцировать большую открытость Белоруссии в отношениях с РФ. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, сколько людей в Белоруссии поддерживают интеграцию с РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Продвижение интеграции в экономической сфере может существенно повлиять на эволюцию белорусской системы в сторону большей демократичности и открытости в отношениях с Россией и с российской социально-экономической моделью. Так что определенные шансы на дальнейшую эволюцию в сторону большей пророссийскости имеются», — отметил Неменский.

Но это, по его словам, отдаленное будущее, а сейчас на повестке дня стоят вопросы именно экономического сближения, на которое Белоруссии придется пойти, как бы ни хотел их заблокировать президент Александр Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.