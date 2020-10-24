По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», суммарный рейтинг различных местных партий составляет 21,3%
По словам Вышинского, по мере ослабления центральной власти будет происходить усиление местных элит. Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому и его окружению не хватает сил и компетенции держать власть в руках и на местах это чувствуют.
«Зеленского не то что не боятся — его откровенно презирают, а с недавних пор регионы один за другим входят в открытую конфронтацию с главой государства… Для Киева вообще тревожный звоночек, что публичное противостояние местных чиновников с президентом стало популярным избирательным трендом», — отметил политолог.
По его словам, к этой стратегии прибегают, чтобы понравиться избирателям, и это красноречивее всего показывает реальный авторитет центральной власти.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.