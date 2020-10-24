То, что публичная конфронтация регионов с президентом стала популярным избирательным трендом на Украине, многое говорит о реальном уровне поддержки центральной власти. Об этом политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский рассказал, как местные власти пытаются сделать из него злого полицейского © пресс-служба президента Украины

По словам Вышинского, по мере ослабления центральной власти будет происходить усиление местных элит. Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому и его окружению не хватает сил и компетенции держать власть в руках и на местах это чувствуют.

«Зеленского не то что не боятся — его откровенно презирают, а с недавних пор регионы один за другим входят в открытую конфронтацию с главой государства… Для Киева вообще тревожный звоночек, что публичное противостояние местных чиновников с президентом стало популярным избирательным трендом», — отметил политолог.

По его словам, к этой стратегии прибегают, чтобы понравиться избирателям, и это красноречивее всего показывает реальный авторитет центральной власти.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.