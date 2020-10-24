«Украинскому» сценарию оппозиции Белоруссии помешали два фактора - фактор президента Александра Лукашенко и фактор народа. Об этом директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, куда пропали деньги, которые США выделяли на белорусский Майдан © Владимир Трефилов

«Первая причина — это то, что Лукашенко ведет себя нестандартно. Он оказался крепким орешком. Дело в том, что цветная революция обычно прокатывает там, где во главе страны стоит персонаж, похожий на [экс-президента Украины Виктора] Януковича. Персонаж невнятный, колеблющийся, коррумпированный, которого деньги волнуют больше, чем власть. И вот тут они столкнулись с интересным парадоксом — с Лукашенко, на первом месте у которого власть», — пояснил Мамонтов.

Второй причиной, по его словам, стал тот факт, что на единицу площади в Белоруссии людей, «которых можно было бы, как на Украине, вот так обмануть, замайданить», оказалось значительно меньше.

«Дать себя вот так карнавализировать, так низко опустить государство под названием Белоруссия, как это сделали соседи на Украине, они не хотят. Поэтому они ждут и за оппозиционерами на майдан не бегут», — отметил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.