Заявления Минска о проникновении в Белоруссии боевиков из Украины - это ложь, имеющая целью заставить Россию вмешаться в ситуацию. Об этом специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

МИД Украины прокомментировал историю с задержанными в Белоруссии «боевиками» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявлял, что на белорусскую территорию якобы проникли группы украинских боевиков.

«Это вбросы белорусского КГБ. Это делается для того, чтобы Россия вмешалась. Это делается так же, как Армения пытается втянуть Россию в конфликт в Нагорном Карабахе. Уже говорили, что были якобы боевики, никого не нашли, да их появление и в принципе невозможно», — заявил Суздальцев.

По его словам, в пользу этого говорит несколько факторов: охраняемая граница и то, что даже самые ярые белорусские националисты никогда не допустят на свою территорию украинских националистов — это «вопрос политический».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.