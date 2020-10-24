Ранее Другановский предложил провести опрос по поводу создания на Буковине свободной экономической зоны.
По мнению Вышинского, это признак «популистской и беспощадно бессмысленной кампании» выдвиженца.
«Какое-либо содержание или последовательность в его заявлениях, как и в речах действующего президента, искать не стоит. Их там попросту нет. И в этом смысле Другановский — кандидат, вполне достойный Владимира Зеленского. Как и президент, он оказался в политике случайно и теперь лихорадочно ищет возможности понравиться избирателю», — заявил политолог.
Однако теперь то, что вывело Другановского на свет, а именно «случайный успех» Зеленского, его же и хоронит, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что по мере падения рейтинга действующего главы государства, стремительно проседает и поддержка его партии «Слуга народа» и всех ее выдвиженцев.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.