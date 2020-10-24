Кандидат от партии «Слуга народа» на пост мэра Черновцов Виталий Другановский оказался в политике случайно и отчаянно ищет способы понравиться избирателю. Об этом политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Президенту нравится. Зеленского поймали в Черновцах за необычным занятием - видео © пресс-служба президента Украины

По мнению Вышинского, это признак «популистской и беспощадно бессмысленной кампании» выдвиженца.

«Какое-либо содержание или последовательность в его заявлениях, как и в речах действующего президента, искать не стоит. Их там попросту нет. И в этом смысле Другановский — кандидат, вполне достойный Владимира Зеленского. Как и президент, он оказался в политике случайно и теперь лихорадочно ищет возможности понравиться избирателю», — заявил политолог.

Однако теперь то, что вывело Другановского на свет, а именно «случайный успех» Зеленского, его же и хоронит, подчеркнул эксперт. Он пояснил, что по мере падения рейтинга действующего главы государства, стремительно проседает и поддержка его партии «Слуга народа» и всех ее выдвиженцев.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.