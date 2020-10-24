«Я думаю, что у 90% оппозиционеров, что бы они ни говорили, голова приставлена к правильному месту, и они прекрасно понимают, какую роль они выполняют как, старинными словами выражаясь, марионетки в этом театре. Поэтому они работают по сценарию отделить Беларусь от России, рассорить — такой сценарий, я бы назвал его украинским», — заявил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.