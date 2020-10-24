Оппозиция Белоруссии действует по «украинскому» сценарию вывода республики из зоны сотрудничества, дружбы и Союзного государства с Россией. Об этом директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев на примере Украины объяснил, почему оппозиция не сделает Белоруссию процветающей © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.