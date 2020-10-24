Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула власти ультиматум, потому что получила указания «суетить» своих сторонников и поддерживать «неутихающий запал» протеста. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

По словам Ищенко, Тихановской просто нужен был долгоиграющий повод для вывода людей на улицу — когда этот исчерпается, она создаст следующий. При этом, по его словам, ее не волнует численность протеста.

«Ей вообще все равно, она делает то, что ей говорят. Не нужно большого количества людей — нужно, чтобы протесты постоянно продолжались, нагнетать напряженность в обществе, чтобы держать в тонусе власть и ждать удобного повода для очередной активизации», — отметил политолог.

По его словам, достаточно, чтобы по всей Белоруссии выходили 2-5 тысячи человек.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.