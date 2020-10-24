Так как оружие в Белоруссии есть только у силовиков, возможное кровопролитие на протестах нанесет удар по имиджу России и Союзного государства. Об этом специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

При помощи «тайной» инаугурации Лукашенко избежал кровопролития - Корнилов © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин, который заявлял о $20 миллионах, выделенных на революцию в Белоруссии, встретился с президентом Александром Лукашенко в Минске.

Суздальцев отметил, что этих денег ни в НКО, ни в белорусской эмиграции не увидели, из чего он сделал вывод, что средства были разворованы. Что касается встречи, то она, по его мнению, была посвящена тому, что гражданский конфликт и политический кризис нельзя разрешить силой.

«Надо сказать, что оружие находится только у одной стороны — у частей МВД. Поэтому если начнется кровопролитие, то это нанесет огромный удар по имиджу России и похоронит Союзное государство», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что независимая страна со своими гражданами должна сама решать назревшие вопросы, но также отметил, что, к сожалению, ни оппозиция, ни протестующие не желают идти на диалог с Лукашенко и не собираются участвовать в его конституционной реформе.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.