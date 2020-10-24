Украина нуждается в объединенной оппозиции, которая могла бы консолидированно выступить против президента Владимира Зеленского. Об этом социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Мураев объяснил, почему «Оппоблок» не объединится с партией Бойко-Медведчука © Евгений Мураев

По словам Копатько, это связано с тем, что оппозиционное поле на Украине зачищено.

«Надо понимать, что технически такие задачи не решаются… Нужна объединенная оппозиция, которая консолидированно, внятно и грамотно выступала бы против Зеленского», — сказал социолог.

Однако пока, по его словам, ни ресурсов, ни возможностей, ни политической воли у украинского общества для таких решений нет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.