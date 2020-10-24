По данным последних социсследований, личный рейтинг Зеленского просел и на данный момент составляет порядка 30%. Тем не менее, этот уровень поддержки значительно больше, чем у его оппонентов.
По словам Копатько, это связано с тем, что оппозиционное поле на Украине зачищено.
«Надо понимать, что технически такие задачи не решаются… Нужна объединенная оппозиция, которая консолидированно, внятно и грамотно выступала бы против Зеленского», — сказал социолог.
Однако пока, по его словам, ни ресурсов, ни возможностей, ни политической воли у украинского общества для таких решений нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.