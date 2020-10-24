Все, кто имеет отношение к поддержке лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской, - это западные силы. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, что протестующие на самом деле думают о Тихановской © REUTERS, Andrius Sytas

«Все, кто имеет отношение к ее поддержке, — это западные силы. Особенно активно ее поддерживают ближайшие соседи в виде Польши и Литвы. Она пользуется поддержкой у всех европейских стран, которые пытаются участвовать в этом процессе, и наверняка у ряда организаций, связанных с США», — отметил Неменский.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

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